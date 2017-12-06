Путин выразил уверенность в наращивании взаимодействия с Финляндией

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил финского коллегу Саули Ниинистё с национальным праздником Финляндии — Днем независимости и выразил уверенность в наращивании продуктивного взаимодействия в интересах народов двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

"В 2017 году эта дата носит особый характер – ваша страна отмечает столетний юбилей провозглашения государственного суверенитета. За прошедший век в отношениях между Россией и Финляндией были разные, в том числе и непростые периоды. Но, несмотря на это, нашим странам удалось выстроить по-настоящему дружественное, добрососедское сотрудничество", — говорится в поздравлении.

Президент высоко оценил плодотворное развитие российско-финляндских связей на различных направлениях, расширение контактов между государственными ведомствами, парламентами, регионами и городами, реализацию масштабных совместных проектов, а также координацию усилий в решении актуальных международных вопросов – в частности, на Севере Европы.

Путин также выразил уверенность в дальнейшем наращивании продуктивного двустороннего взаимодействия в интересах народов обеих стран.