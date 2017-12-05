Титов уйдет в отпуск на время президентской кампании

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов продолжит работу омбудсмена, несмотря на планы по участию в президентской избирательной кампании, на время которой он уйдет в отпуск.

"Я получил подтверждение, что мое участие в президентской кампании не является конфликтом интересов с моей основной работой как уполномоченного… На время избирательной кампании я уйду в отпуск, будет меня замещать кто-то", — сказал Титов в ходе пресс-конференции во вторник.

Политик напомнил, что партия по итогам праймериз решила выдвинуть на выборы главы РФ кандидатуру своего лидера, однако все участники внутрипартийного отбора, по его словам, продолжит прорабатывать свою тему для кампании.

"Мы решили, что я всё-таки пойду во главе, но это не значит, что я один, это значит, что все мы здесь сокандидаты, каждый отрабатывает свою тему, в которую он наиболее глубоко погружён, которую он очень хорошо знает как профессионал. Все мы вместе участвуем в этой избирательной кампании с тем, чтобы наша Стратегия роста стала главной экономической стратегией страны", — подчеркнул Титов.

Омбудсмен добавил, что партия идёт на выборы не просто за новой экономикой. "Наша команда сегодня одна из самых профессиональных команд в стране", — заключил Титов.

Партия Роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах в 2016 г. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен набрал около 8 процентов голосов избирателей, заняв третье место.