Правительство внесло в Госдуму проект о реформе системы госконтроля

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на реформирование государственного и муниципального контроля путем повышения его эффективности, снижения избыточного вмешательства в деятельность граждан и организаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ развивает существующий институт риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, определяет перечни контрольных мероприятий, в том числе не требующих взаимодействия с проверяемыми. Устанавливается закрытый перечень видов федерального, регионального и муниципального контроля.

Детали

Для каждого вида контроля будет утвержден административный регламент, определяющий процедуры и перечень обязательных требований, соблюдение которых относится к предмету соответствующего вида контроля. Отдельное регулирование устанавливается для каждой из форм контрольных мероприятий: проверка, плановое обследование, мониторинг, контрольная закупка, постоянный госконтроль (надзор).

Проект предусматривает создание ведомственных систем управления рисками. Используя такие системы, власти при планировании и осуществлении контроля будут учитывать степень тяжести негативных последствий, которые могут наступить в результате несоблюдения организациями и гражданами обязательных требований. В результате оценки рисков объекты контроля разделяются на шесть категорий риска (классы опасности).

Ожидания

"Практическим результатом введения систем управления рисками станет уход от предусмотренной федеральным законом № 294-ФЗ "плоской", недифференцированной шкалы проверок всех субъектов раз в три года вне зависимости от их индивидуальных характеристик (крупное промышленное предприятие или объект нестационарной торговли) или от отраслевых особенностей (угроза ядерного взрыва или нарушение правил хранения архивных документов)", — поясняет правительство.

"Оценка риска позволит органам … контроля сосредоточить усилия и ресурсы на проведении плановых мероприятий контроля (надзора) на объектах, нарушение обязательных требований на которых несет наибольшую угрозу", — поясняет правительство.

Основным инструментом снижения избыточного давления на добросовестный бизнес будет переориентация контроля на объекты повышенного риска, граждан и организации, систематически допускающих грубые нарушения законодательства. От проведения плановых мероприятий контроля освобождаются объекты, которым присвоена низкая категория риска (VI класс опасности).

"Система управления рисками позволит увеличить сроки между проверками и создаст для бизнеса возможность перехода на более низкие категории риска в случае добросовестного поведения и хорошей истории проверок", — считает кабмин.