Россия не будет платить взносы в Совет Европы, пока не участвует в ПАСЕ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Россия не будет платить взносы в Совет Европы, пока российская делегация не участвует в работе Парламентской ассамблеи СЕ, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он напомнил, что до приостановки выплаты Россия в течение двух лет платила членские взносы, не участвуя в работе парламентской ассамблеи.

"Наши избиратели справедливо ставят вопрос, зачем мы тратим деньги, которые можно потратить на иные цели, — вы знаете, что у нас в стране достаточно много проблем, которые нуждаются в финансировании. И, собственно, это решение было принято в связи с тем, что Россия не участвует. Пока мы не будем участвовать, соответственно, членские взносы платить не будем", — сказал Толстой в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос о том, как дальше будет развиваться ситуация с членскими взносами в СЕ.

"И для России решения, которые будет принимать Парламентская ассамблея без участия нашей страны, тоже не будут иметь легитимной силы, что, безусловно, беспокоит наших европейских партнеров", — отметил парламентарий.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. В конце июня этого года российская сторона заявила о том, что она намерена приостановить часть своих выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не будут восстановлены в полном объеме.