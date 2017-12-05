Эксперты не верят в серьезность планов Собчак по созданию партии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сообщение телеведущей Ксении Собчак о намерении создать политическую партию после выборов больше похоже на развитие президентской кампании, нежели на серьезные планы, вряд ли она сможет сплотить вокруг себя либеральную общественность, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, сообщила в интервью телеканалу "Дождь", что после кампании планирует создать политическую партию.

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов напомнил о Михаиле Прохорове, который делал много заявлений о своем политическом будущем, о своем интересе к политике перед прошлыми президентскими выборами.

"Когда выборы прошли, которые были для него достаточно успешными, то он ни одного из своего пожелания-обещания не реализовал и как политическая фигура с горизонта скрылся. У российского политического класса есть определенный негативный опыт на тему такого рода обещаний, и, исходя из этого опыта, мы не можем полностью доверять Ксении Анатольевне в нынешних ее заявлениях. А что будет дальше, посмотрим", — сказал Кузнецов.

По словам президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, за последние годы было несколько попыток создать партию на либеральном фланге, но успехом они не увенчались.

"Предшествующие попытки были неудачны. Пока нет никаких оснований думать, что в этот раз будет иначе", — полагает эксперт.

Он отметил, что Собчак вряд ли можно назвать подходящим человеком, способным аккумулировать вокруг себя либеральную общественность, "потому что в самой этой среде она вызывает достаточно много разночтений".

"Это (заявление о планах создать партию — ред.) необходимая рамка для проведения кампании, в которую она уже ввязалась, она уже сделала заявку, и для того, чтобы отвечать на вопрос "а зачем?", она должна была эту рамку предложить. Это просто развитие заявки в президентство", — добавил Ремизов.