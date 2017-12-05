Путин проведет несколько совещаний и международный телефонный разговор

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько совещаний, в том числе по экономическим вопросам, а также вечером проведет международный телефонный разговор, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент вернется в свою загородную резиденцию, Ново-Огарево, где сегодня запланировано несколько совещаний с руководством правительства и администрации, по экономическим вопросам продолжит разговор. Это такая часть рутинной работы главы государства. Несколько встреч, вечером телефонный разговор международный", — сказал Песков.