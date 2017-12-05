В России приветствовали решение США возобновить выдачу виз, заявили в МИД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва приветствует решение США возобновить с 11 декабря выдачу виз в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, но сожалеет, что визовое обслуживание будет вестись лишь в ограниченном объеме, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее на сайте американской дипмиссии появилось сообщение о том, что 11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы.

"Рассматриваем обещание американцев возобновить выдачу виз с 11 декабря в своих генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке как шаг в правильном направлении. Ведь с августа жителям наших регионов приходилось обращаться в посольство США в Москве, где срок ожидания обязательного собеседования тоже официально растянули до 85 дней. Но даже за три месяца записаться в электронную очередь стало крайне затруднительно. Американская визовая процедура и так была очень сложной и затратной, учитывая необходимость личной явки на различных этапах, а тут стала почти совсем непроходной", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Восстановление прежнего количества точек, где можно обратиться за американскими визами, мы, конечно, приветствуем. Однако вызывает сожаление, что, как пояснило посольство США, на деле визовое обслуживание по-прежнему будет вестись лишь в ограниченном объеме. Выходит, что и дальше могут срываться многие поездки, в том числе в рамках деловых, научных, просто семейных и дружеских связей", — отмечает российское министерство.

Вашингтон приостановил процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России 23 августа после того, как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в РФ до 455 человек, приведя ее в соответствие с числом российского персонала в США. Позднее американские визы в России начали выдавать снова, но только в посольстве США в Москве.