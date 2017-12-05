Лавров прокомментировал ход переговоров по статусу Каспийского моря

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве исходят из того, что переговоры по правовому статусу Каспийского моря будут завершены к саммиту глав государств региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во вторник в Москве проходит встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств. Предыдущая встреча в этом формате прошла в июле 2016 года в Астане.

"Мы хотели бы рассмотреть, как продвигается работа на уровне наших экспертов по разработке конвенции о правовом статусе Каспия. Исходим из того, что черта под переговорами будет подведена уже на следующем каспийском саммите в Казахстане", — рассказал в начале переговоров российский министр.

Он подчеркнул, что стороны уделят внимание практическому взаимодействию стран в области обеспечения безопасности в регионе.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Саммит глав прикаспийских государств (РФ, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан) может пройти в начале 2018 года.