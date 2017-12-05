Лавров и Тиллерсон обсудят КНДР

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудят ситуацию вокруг КНДР на встрече в Вене "на полях" министерской встречи ОБСЕ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это вполне возможно. Мы завершаем подготовку к этому контакту, исходим из того, что он состоится на полях министерской встречи ОБСЕ. Понятно, что с учетом ситуации, не обсудить происходящее вокруг Корейского полуострова невозможно", — сказал он.

По словам Рябкова, Москва надеется, что "все-таки этот контакт позволит продвинуть нашу логику о том, что действия, которые носят провокационный характер и ведут к эскалации напряжённости вокруг полуострова, несвоевременны и непродуктивны".

"Альтернативы политическому решению и дипломатическому треку быть не может. Мы уже, наверное, десятки раз оказывались в ситуации, когда логика " действия-противодействия" демонстрировала собственную ущербность и только приводила к нарастанию напряжённости и в целом сказывалась даже не на региональной, а на глобальной безопасности самым негативным образом", — добавил замминистра.