Еще одна женщина заявила о намерении выдвигаться на пост президента России

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Российский предприниматель и общественный деятель Лариса Ренар (Богданова) на пресс-конференции во вторник в Новосибирске заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.
73.3%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
20.3%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.4%Думаю, она вполне достойный претендент
Она отметила, что 21 декабря у ее штаба будет общее собрание, где будут подготовлены необходимые документы для выдвижения в президенты, после чего команда начнет собирать подписи. "Надеюсь, что мы сможем собрать 300 тысяч подписей для выдвижения в президенты в качестве самовыдвиженца", — сказала она, добавив, что рассчитывает на 10% голосов избирателей.
Отвечая на вопрос о статусе Крыма, Ренар сказала, что считает его российской территорией, в которую Россия исторически много вложила. "Поэтому, с точки зрения геополитических интересов Крым должен оставаться российским. Жители Крыма, с которыми я общаюсь, приветствуют возвращение Крыма в Россию", — сказала она, добавив, что в целом считает, что фокус развития страны должен быть больше смещен на внутреннюю политику.
Она отметила, что считает главной миссией президента — сделать Россию страной счастливых людей, а "индекс счастья" жителей страны должен стать одним из ключевых показателем работы государства в целом. Ренар выступает с инициативой создать новую общественно-государственную структуру – министерство счастья РФ.
Лариса Ренар (Богданова) – предприниматель, общественный деятель, психолог, писатель, создатель центром личностного роста "Академия частной жизни". Окончила в 1989 году биологический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета, в 1993 году – факультет психологии СПБГУ по специальности "детский практический психолог".
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.