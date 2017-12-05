Еще одна женщина заявила о намерении выдвигаться на пост президента России

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Российский предприниматель и общественный деятель Лариса Ренар (Богданова) на пресс-конференции во вторник в Новосибирске заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.

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"Я иду на выборы с уникальной программой "Право на счастье" с фокусом на том, что каждый человек может быть востребован в своем государстве", — сказала Ренар, отметив, что ее главная задача — показать, что рядовые граждане России могут влиять на будущее своей страны.

Она отметила, что 21 декабря у ее штаба будет общее собрание, где будут подготовлены необходимые документы для выдвижения в президенты, после чего команда начнет собирать подписи. "Надеюсь, что мы сможем собрать 300 тысяч подписей для выдвижения в президенты в качестве самовыдвиженца", — сказала она, добавив, что рассчитывает на 10% голосов избирателей.

Отвечая на вопрос о статусе Крыма, Ренар сказала, что считает его российской территорией, в которую Россия исторически много вложила. "Поэтому, с точки зрения геополитических интересов Крым должен оставаться российским. Жители Крыма, с которыми я общаюсь, приветствуют возвращение Крыма в Россию", — сказала она, добавив, что в целом считает, что фокус развития страны должен быть больше смещен на внутреннюю политику.

Она отметила, что считает главной миссией президента — сделать Россию страной счастливых людей, а "индекс счастья" жителей страны должен стать одним из ключевых показателем работы государства в целом. Ренар выступает с инициативой создать новую общественно-государственную структуру – министерство счастья РФ.

"Понимание счастья сейчас сдвигается в собственную реализацию, желание проявиться в мире, оставить свой уникальный след. Это соответствует мировому тренду на развитие креативной экономики. Уверена, что главный ресурс и ценность России – люди. В России много талантливых людей, и задача государства создать условия, чтобы потенциал каждого был раскрыт. Этот тот путь, которым следует идти России", — сказала она.

Лариса Ренар (Богданова) – предприниматель, общественный деятель, психолог, писатель, создатель центром личностного роста "Академия частной жизни". Окончила в 1989 году биологический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета, в 1993 году – факультет психологии СПБГУ по специальности "детский практический психолог".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.