Политологи рассказали, что сделает Путин, если решит участвовать в выборах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Если президент России Владимир Путин решит участвовать в президентских выборах в 2018 году, то объявит о своем намерении нетривиально, например, на встрече с общественниками или просто обычными гражданами, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Ранее эксперты рассказали РИА Новости, что Путин, по их мнению, может объявить о своем намерении участвовать в президентской кампании до середины декабря. Они также не исключали, что для этого может быть использовано предновогоднее заявление.
Директор Центра политической информации политолог Алексей Мухин считает, что Путин, если решит бороться за пост президента, не будет делать этого на тех площадках, где такие заявления уже звучали.
"Владимир Путин практически никогда не повторяется, поэтому сложно сказать, какой сюрприз в этот раз преподнесет его протокол. Съезд ЕР — вряд ли. Да, на съезде это было уже, причем в прошлый раз. Поэтому я сомневаюсь", — сказал он.
"Это может быть встреча с простыми людьми, скажем так. С простыми гражданами РФ, это подчеркнет близость и правильное восприятие интересов граждан и подчеркнет прямую связь президента с гражданами и одновременно наличие обратной связи, что очень важно. Это логично", — добавил политолог. Он также не стал исключать, что заявление может прозвучать во время ежегодной большой пресс-конференции, которая запланирована на 14 декабря.
"Обычно такие заявления делаются в общественности, в общественном сегменте – обычно в ответ на вопрос, а не на запрос", — пояснил эксперт.
Лидер партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошлой неделе заявил, что партия готова поддержать Путина, если он примет решение участвовать в президентских выборах в 2018 году. Медведев, рассказавший, что в нынешнем политическом сезоне у него нет планов выдвигать свою кандидатуру, сообщил, что о кандидатуре на должность главы государства станет ясно совсем скоро.