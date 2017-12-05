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Политика

Политологи рассказали, что сделает Путин, если решит участвовать в выборах

04:4005.12.2017
(обновлено: 04:51 05.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Если президент России Владимир Путин решит участвовать в президентских выборах в 2018 году, то объявит о своем намерении нетривиально, например, на встрече с общественниками или просто обычными гражданами, считают опрошенные РИА Новости политологи.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ранее эксперты рассказали РИА Новости, что Путин, по их мнению, может объявить о своем намерении участвовать в президентской кампании до середины декабря. Они также не исключали, что для этого может быть использовано предновогоднее заявление.

Директор Центра политической информации политолог Алексей Мухин считает, что Путин, если решит бороться за пост президента, не будет делать этого на тех площадках, где такие заявления уже звучали.

"Владимир Путин практически никогда не повторяется, поэтому сложно сказать, какой сюрприз в этот раз преподнесет его протокол. Съезд ЕР — вряд ли. Да, на съезде это было уже, причем в прошлый раз. Поэтому я сомневаюсь", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Но, например, площадка ОНФ, по мнению Мухина, теоретически возможна. "Скорее всего, это будет что-то неожиданное. Я думаю, какой-нибудь нетривиальный ход", — выразил мнение эксперт. Он добавил, что такое заявление может прозвучать и в ходе общения с рабочими.

"Это может быть встреча с простыми людьми, скажем так. С простыми гражданами РФ, это подчеркнет близость и правильное восприятие интересов граждан и подчеркнет прямую связь президента с гражданами и одновременно наличие обратной связи, что очень важно. Это логично", — добавил политолог. Он также не стал исключать, что заявление может прозвучать во время ежегодной большой пресс-конференции, которая запланирована на 14 декабря.

Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов высказал мнение, что объявление прозвучит на встрече с общественниками, и, вероятно, станет ответом на соответствующий вопрос. "Скорее всего, будет происходить с общественниками. Скорее всего, такой формат и будет, он будет очень кулуарен и очень удобен. Вот, формат был неплохой в рамках, например, встречи с представителями РЖД, то есть такой открытый формат, человек труда", — сказал Абзалов. Он добавил, что, на его взгляд, желательно, чтобы это был двусторонний формат и Путину задали соответствующий вопрос.

"Обычно такие заявления делаются в общественности, в общественном сегменте – обычно в ответ на вопрос, а не на запрос", — пояснил эксперт.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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При этом, по его мнению, объявить о своем решении идти на выборы с технологической точки зрения было бы неплохо до съезда партии "Единая Россия", поскольку, как отметил Абзалов, первое лицо государства, вероятно, пойдет самовыдвиженцем.

Лидер партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошлой неделе заявил, что партия готова поддержать Путина, если он примет решение участвовать в президентских выборах в 2018 году. Медведев, рассказавший, что в нынешнем политическом сезоне у него нет планов выдвигать свою кандидатуру, сообщил, что о кандидатуре на должность главы государства станет ясно совсем скоро.

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