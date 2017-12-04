МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Партия "Альянс Зеленых" планирует выдвинуть кандидатом на выборах президента РФ в 2018 году президента топ-менеджера компании "Мортадель" Эльвиру Агурбаш, сообщила пресс-служба партии в понедельник.
"Альянс Зеленых" выдвигает кандидатом на выборах президента РФ Эльвиру Агурбаш", — говорится в сообщении пресс-службы партии.
Отмечается, что презентация предвыборной программы пройдет во вторник на пресс-конференции.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. Политсовет "Партии Роста" принял решение о выдвижении кандидатуры лидера партии — уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.