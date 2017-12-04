МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Партия "Альянс Зеленых" планирует выдвинуть кандидатом на выборах президента РФ в 2018 году президента топ-менеджера компании "Мортадель" Эльвиру Агурбаш, сообщила пресс-служба партии в понедельник.

"Альянс Зеленых" выдвигает кандидатом на выборах президента РФ Эльвиру Агурбаш", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Отмечается, что презентация предвыборной программы пройдет во вторник на пресс-конференции.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. Политсовет "Партии Роста" принял решение о выдвижении кандидатуры лидера партии — уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.