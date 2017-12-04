БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Отношения России и Евросоюза испытывают дефицит каналов общения, сказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на XI Европейском русском Форуме, проходящем в Европарламенте в Брюсселе.

Чижов в своем выступлении упомянул нынешний непростой этап отношений России с Евросоюзом, которые подвергаются "серьезным испытаниям" и испытывают "явный дефицит каналов общения".

Выбранная в этом году тема форума "Евросоюз 2017 и Русская революция 1917: невыученные уроки", по словам Чижова, "в полной мере отражает особенности текущего момента".

"Спустя сто лет мир изменился до неузнаваемости. Однако и сегодня, когда Россию и Запад более не разделяют никакие идеологические разногласия, мы по-прежнему наблюдаем попытки представить нашу страну неким "идеологическим антиподом" западному миру", — сказал он.

"Мы по-прежнему видим желание наказать нас за право самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику", — добавил он.

Чижов убежден при этом, что в современном динамичном, высоко конкурентном и далеко небезопасном мире "у России и Евросоюза, которые объективно взаимодополняют друг друга, нет разумной альтернативы сотрудничеству и объединению потенциалов".

Чижов выразил надежду, что "здравый смысл и политическая дальновидность" европейских партнеров "позволят вывести наши отношения из тупика и помогут им встать на путь конструктивного диалога, проникнутого духом подлинного добрососедства и открытости".