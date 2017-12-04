Посол Франции рассказала, когда с России снимут санкции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Санкции с России будут сняты после "достижения согласия" вокруг ситуации на Украине, заявила в понедельник посол Франции в РФ Сильви Берманн, находящаяся с визитом в Екатеринбурге.

"Пока согласие не достигнуто. Но мы должны работать над этим… А в целом все это будет иметь последствия либо в виде облегчения санкций, либо в виде их отмены",- сказала Берманн.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.