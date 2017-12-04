Иран является стратегическим партнёром России, заявил вице-спикер Совфеда

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Иран является стратегическим партнёром России, и большинство затрагивающих Москву и Тегеран международных проблем решаются в их тесной координации, заявил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Иран — наш стратегический партнёр, практически все международные проблемы, с которыми сталкиваются Иран и Россия, решаются в тесной координации при очень высоком уровне консультаций", — заявил Умаханов во время встречи с представителем верховного лидера Ирана по делам хаджа и паломничества Али Гази Асгаром в Совете Федерации.

Сенатор добавил, что взаимодействие Ирана и России продолжается и в рамках международных парламентских организаций.

В свою очередь представитель верховного лидер Ирана по паломничеству поблагодарил руководство и народ России за поддержку и помощь Ирану в борьбе против терроризма и экстремизма.