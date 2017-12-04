На пост мэра Владивостока претендуют 60 человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Шестьдесят человек подали документы на конкурс по замещению должности мэра Владивостока, сообщил РИА Новости член конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич.

В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке.

Прием документов на конкурс начался 20 ноября. В понедельник, 4 декабря, в 16.00 (09.00 мск) он завершился. Документы поступят в конкурсную комиссию, где будут рассмотрены. Первый этап отбора пройдет 13 декабря, второй — 15 декабря. После этого в конце декабря комиссия представит кандидатуры думе.

"Документы подали 60 человек, сейчас они обрабатываются", — сказал собеседник агентства. По его словам, фамилии подавших документы в последние сутки будут известны позже.

По данным на 3 декабря, документы на конкурс подали несколько безработных, сторож, бизнесмены, госслужащие, помощник депутата Госдумы, депутат краевого законодательного собрания, сотрудники банков и другие.