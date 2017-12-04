На пост мэра Владивостока претендуют 60 человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Шестьдесят человек подали документы на конкурс по замещению должности мэра Владивостока, сообщил РИА Новости член конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич.
Прием документов на конкурс начался 20 ноября. В понедельник, 4 декабря, в 16.00 (09.00 мск) он завершился. Документы поступят в конкурсную комиссию, где будут рассмотрены. Первый этап отбора пройдет 13 декабря, второй — 15 декабря. После этого в конце декабря комиссия представит кандидатуры думе.
"Документы подали 60 человек, сейчас они обрабатываются", — сказал собеседник агентства. По его словам, фамилии подавших документы в последние сутки будут известны позже.
По данным на 3 декабря, документы на конкурс подали несколько безработных, сторож, бизнесмены, госслужащие, помощник депутата Госдумы, депутат краевого законодательного собрания, сотрудники банков и другие.