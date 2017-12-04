Косачев рассказал, что привело к ухудшению российско-американских отношений

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Именно внутренние события в США — попытки американских политиков обвинить Россию в собственных неудачах стали долгоиграющей причиной деградации российско-американских отношений, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."Ведомости", что считает одной из причин охлаждения отношений между Россией и США "вмешательство Москвы" в выборы американского президента в 2016 году.
"Готов согласиться с послом, если тезис о вмешательстве будет поставлен в кавычки… Именно голословные обвинения России во вмешательстве, инициированные значительной частью американского истеблишмента, не признавшего победу Дональда Трампа следствием собственных неудач и общего разочарования избирателей в традиционных политиках, и стали долгоиграющей причиной деградации российско-американских отношений", — сказал Косачев.
По его словам, чем быстрее в Вашингтоне откажутся от собственных многолетних, системных и открыто финансируемых из бюджета попыток вмешаться в российские дела, "откажутся от этой необоснованной, порочной и тупиковой политики в отношении России, тем быстрее в наших отношениях наступит долгожданная нормализация".