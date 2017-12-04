"Яблоко" выдвинет Явлинского на выборы президента

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Партия "Яблоко" проведет предвыборный съезд 21-22 декабря, на котором выдвинет кандидатуру лидера и основателя партии Григория Явлинского на выборы президента РФ в 2018 году, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель партии Игорь Яковлев.

"Предвыборный съезд "Яблока", на котором партия намерена выдвинуть в президенты РФ кандидатуру своего лидера и основателя партии Григория Явлинского, назначен на 21-22 декабря. Соответствующее решение было принято на федеральном политическом комитете", — сказал Яковлев.

Он добавил, что 21 декабря съезд "Яблока" обсудит и проголосует за кандидатуру от партии на выборы президента, а 22 декабря будут подведены и оглашены итоги голосования. По словам Яковлева, в первый день съезда партия соберется в Научно-методическом центре профсоюза работников АПК в городе Московском, а второй день съезда состоится в Центре международной торговли в Москве.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.