Русофобия опасна для психического здоровья, заявил Клинцевич

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Русофобия опасна для психического здоровья, яркий пример тому — заявление депутата Верховной рады Украины о том, что Россия якобы ответственна за организацию миграционного кризиса в Европе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко ранее обвинил Россию в том, что она "организовала" миграционный кризис в Европе из-за того, что ЕС ввел против Москвы санкции. Такое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала NewsOne.

"Бред сивой кобылы" – еще самое мягкое определение, которое приходит на ум в связи с "откровениями" господина Геращенко. Но, что называется, нет худа без добра: трудно найти более яркое подтверждение того уже очевидного факта, что русофобия крайне опасна для психического здоровья политика. Надеюсь, что пример украинского депутата остановит тех на Западе, у кого эта болезнь еще только начинает разгораться", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Сенатор напомнил также, что именно Россия на самых разных уровнях не раз предупреждала страны ЕС, что "так называемая толерантная миграционная политика до добра не доведет".

"Лично я после теракта в Барселоне в августе этого года говорил, что меры безопасности, конечно, должны быть усилены, но они дадут результат, если будут вписаны в контекст новой миграционной политики, общей для всей Европы", — подчеркнул Клинцевич.

"Увы, нас по-прежнему не слышат", — констатировал он.