Клинцевич назвал тренировку США и Украины в Черном море провокацией

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Совместная тренировка ВМС Украины с эсминцем США в Черном море является провокацией, Россия воспринимает это как недружественный шаг со стороны США и нарушение всех существующих договоренностей, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.
"Мы выступаем категорически против. Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США", — заявил Клинцевич.
По его словам, такая тренировка нарушает "все мыслимые и немыслимые" договоренности с США.
"Это провокация, поскольку тем самым США берет в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках на востоке страны", — сказал сенатор.
По словам Клинцевича, такие "игры" будут иметь очень серьезные последствия.
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