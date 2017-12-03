Клинцевич назвал тренировку США и Украины в Черном море провокацией

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Совместная тренировка ВМС Украины с эсминцем США в Черном море является провокацией, Россия воспринимает это как недружественный шаг со стороны США и нарушение всех существующих договоренностей, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США в Черном море, сообщила в субботу пресс-служба ВМС ВС Украины. Как отмечается, целью тренировки была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества.

"Мы выступаем категорически против. Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США", — заявил Клинцевич.

По его словам, такая тренировка нарушает "все мыслимые и немыслимые" договоренности с США.

"Это провокация, поскольку тем самым США берет в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках на востоке страны", — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, такие "игры" будут иметь очень серьезные последствия.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>