САН-ФРАНЦИСКО, 3 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Посол России в США Анатолий Антонов намерен провести в декабре встречу с генконсулами РФ в Штатах, чтобы обсудить сложности, в частности, которые возникли у них после закрытия генконсульства в Сан-Франциско, и перераспределение обязанностей.

Об этом дипломат рассказал в беседе с журналистами в рамках поездки в Форт-Росс.

"Я в декабре месяце планирую провести встречу с генконсулами, которые у нас здесь есть. Мы поговорим о тех проблемах, которые у нас сегодня возникли. Поговорим о тех трудностях, с которыми они сталкиваются, определим, что нам нужно вместе делать с тем, чтобы в первую очередь наши россияне, те, кто живут в Соединенных Штатах Америки, чувствовали себя комфортно, чувствовали и понимали, куда надо обращаться при необходимости, и чувствовали связь с Россией", — сказал он в ответ на вопрос, как сейчас обстоит работа дипмиссий после закрытия генконсульства в Калифорнии.