ЕР наделит регионы правом решать вопрос об обязательности членских взносов

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. "Единая Россия" может предусмотреть в своих внутренних документах норму, согласно которой региональные отделения сами будут решать вопрос об обязательности членских взносов, сообщила пресс-служба партии со ссылкой на исполняющего обязанности секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

В субботу он принял участие в конференции татарстанского регионального отделения "Единой России" в Казани. В числе других он затронул и вопрос обязательности членских взносов, отметив, что в регионах есть мнения как "за", так и "против".

"Взносы – это просто не вопрос финансирования реготделения, это вопрос, который касается партийного строительства. Эта тема будет обсуждаться 12 – 13 декабря во время учебы для руководителей исполкомов. На мой взгляд, мы этот вопрос должны отдавать на откуп самому региону. То есть уставную норму, я думаю, к съезду готовить не будем, но в положении о членских взносах предусмотрим, что субъект вправе самостоятельно устанавливать ее обязательность", – цитирует пресс-служба слова Турчака.