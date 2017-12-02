"Единая Россия" хочет ввести систему рейтингования региональных отделений

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. "Единая Россия" планирует со следующего года ввести систему рейтингования региональных отделений партий, в перспективе нескольких лет она может быть распространена также на местные и первичные партийные ячейки, сообщила пресс-служба ЕР со ссылкой на исполняющего обязанности секретаря генсовета партии Андрея Турчака.
"И в проекции 2019-2020 годов, возможно, дойти до местных и первичных. Для чего мы это делаем? Будет меняться система финансирования, мы ее разобьем условно на константу и переменную", — цитирует пресс-служба слова и.о. секретаря генсовета.
Он пояснил, что константа должна будет обеспечивать потребности исполкомов, в частности, содержание штата, электоральные задачи, работу, связанную с агитацией и медиасферой.
"Переменная же составляющая станет мотивирующей и будет основываться на электоральных успехах того или иного отделения, успехах в реализации партпроектов и выполнении других задач", – уточнил Турчак.
И.о. секретаря генсовета уточнил, что речь идет о многоуровневом обучении со специальными модулями, они будут предусматривать региональный аспект, обмен лучшими практиками; лучшие активисты будут приглашены на учебные модули в Москву. Турчак подчеркнул, что ЕР не будет возрождать высшую партийную школу, но намерена уделять учебе большое внимание.