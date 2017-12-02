"Единая Россия" хочет ввести систему рейтингования региональных отделений

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. "Единая Россия" планирует со следующего года ввести систему рейтингования региональных отделений партий, в перспективе нескольких лет она может быть распространена также на местные и первичные партийные ячейки, сообщила пресс-служба ЕР со ссылкой на исполняющего обязанности секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

В субботу Турчак принял участие в конференции татарстанского регионального отделения "Единой России" в Казани. Как отметили в пресс-службе, на конференции он сообщил, в том числе, что "с 2018 года планируется ввести систему рейтингования региональных отделений".

"И в проекции 2019-2020 годов, возможно, дойти до местных и первичных. Для чего мы это делаем? Будет меняться система финансирования, мы ее разобьем условно на константу и переменную", — цитирует пресс-служба слова и.о. секретаря генсовета.

Он пояснил, что константа должна будет обеспечивать потребности исполкомов, в частности, содержание штата, электоральные задачи, работу, связанную с агитацией и медиасферой.

"Переменная же составляющая станет мотивирующей и будет основываться на электоральных успехах того или иного отделения, успехах в реализации партпроектов и выполнении других задач", – уточнил Турчак.

В вопросе партийной учебы, по его словам, особое внимание нужно обратить на социальные сети, "этой работе нам нужно учиться всем". ЕР планирует возродить систему партийной учебы, которая была в партии в 2007-2008 году, причем это будет "не только учеба секретарей и руководителей исполкомов, но и… активистов".

И.о. секретаря генсовета уточнил, что речь идет о многоуровневом обучении со специальными модулями, они будут предусматривать региональный аспект, обмен лучшими практиками; лучшие активисты будут приглашены на учебные модули в Москву. Турчак подчеркнул, что ЕР не будет возрождать высшую партийную школу, но намерена уделять учебе большое внимание.