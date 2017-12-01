"Единая Россия" инициирует законы, чтобы помогать людям, заявил Медведев

СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. "Единая Россия", как партия власти, может инициировать поправки в законодательство, чтобы помогать людям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Самое главное, что "Единая Россия" должна сделать все, чтобы помочь. Как председатель партии, я эту работу и сам веду и стараюсь контролировать", — сказал Медведев во время приема граждан, обратившихся за помощью в "Единую Россию".

Он отметил, что с начала 2017 года в приемные партии обратилось около двух миллионов человек, что говорит о высоком доверии граждан.

"В абсолютном большинстве случаев — это проблемы, иногда очень тяжелые, часто трудноразрешимые. Но партия старается в таких ситуациях помогать", — отметил Медведев.

Глава правительства и председатель партии подчеркнул, что иногда приходится менять законодательство, чтобы помочь людям, "если что-то идет не по разумному пути".

"Такте возможности у партии есть именно потому, что партия находится у власти. Партия "Единая Россия" — это правящая партия", — заявил он.