МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью представителям пяти российских телеканалов отказался от новых комментариев по поводу фильма Алексея Навального о нем.

Один из журналистов в ходе интервью напомнил, что ранее Медведев уже называл этот фильм "компотом" и "чушью", и поинтересовался, не появились ли у премьера новые комментарии по поводу фильма.

"Нет, я все сказал, когда охарактеризовал все, что там было сделано, во время одного из интервью. Других комментариев у меня нет", — ответил Медведев.

"Что мне комментировать? Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше. Они, собственно, на это и рассчитывают", — отметил он.

Алексей Навальный в марте разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Медведев ранее назвал целью этого фильма попытку "вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей", назвав такое поведение "бесчестной позицией".

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>