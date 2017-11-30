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Политика

Эксперт назвал возможные сроки новой волны отставок губернаторов

03:2430.11.2017
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид на Кремль. Архивное фотоВид на Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Новую волну пакетных отставок в губернаторском корпусе можно ожидать летом следующего года, после инаугурации президента и формирования кабмина, однако первые немногочисленные отставки глав регионов не исключены и сразу после выборов в марте-апреле следующего года, сообщил РИА Новости эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© Николай Корешков
В правительстве не ожидают новых отставок губернаторов до выборов-2018
Среди возможных кандидатов на отставку в ходе весенне-летней ротации – главы регионов, чей уход предрекали еще осенью, но по разным причинам это решение было отложено.

Как сообщалось ранее, в конце сентября — начале октября в отставку ушли главы 11 регионов. Фамилии еще трёх губернаторов – Алтайского края, Мурманской области и Санкт-Петербурга также назывались в СМИ в качестве возможных кандидатов на отставку, но по итогам осенней пакетной ротации они сохранили свои посты. В среду вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что до президентских выборов новых отставок в губернаторском корпусе не ожидается.

Следующие отставки – весной и летом

По мнению Слатинова, основной этап кадровых ротаций в губернаторском корпусе действительно завершился. В данный момент начался процесс подготовки к предстоящим выборам, и, по мнению политолога, в этих условиях Кремль не будет лишний раз нервировать региональные элиты новыми отставками.

При этом эксперт все же не исключил возможность единичных кадровых решений до мартовских выборов в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств на отдельно взятых территориях. Однако таких отставок, по его мнению, может быть "одна или две".

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Политологи сообщили о возможных отставках губернаторов
Политолог считает, что первый небольшой "пакет" отставок можно ожидать в марте или апреле следующего года — с расчетом, чтобы назначенные врио глав регионов смогли выйти на губернаторские выборы уже осенью.

"Я не исключаю, что для того, чтобы подготовить новых врио губернаторов к осенним выборам, отставки могут последовать уже весной — в марте-апреле. Они не будут носить массовый характер, но тоже будут пакетными", — сказал Слатинов.

Основную ротацию, по мнению политолога, стоит ожидать позже.

"Действительно пакетная смена продолжится уже в новом политическом цикле после вступления в должность (избранного в марте 2018 года президента – ред.) и после формирования правительства. Это-то где-то лето", — сказал эксперт.

По его мнению, первыми под ротацию могут попасть губернаторы, чьи фамилии были названы в качестве возможных кандидатов на отставку осенью этого года, но их уход так и не состоялся.

"Есть уже принятые решения, они в силу разных причин были отложены. После выборов эти решения будут приняты", — пояснил политолог.

Правила могут измениться

При этом Слатинов подчеркнул, что пока не понятно, как изменятся правила игры. В данный момент Администрация президента действует в рамках старой модели смены глав регионов (назначение врио, выборы в единый день голосования и ряд других параметров).

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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"Для массовой смены губернаторов и назначения варягов эта модель работает, но, думаю, в Кремле понимают, что она не универсальна и имеет свои минусы", — считает эксперт.

По его мнению, модель может быть пересмотрена после того, как станет понятно, насколько успешна была осенняя ротация, в основу которой было положено назначение так называемых молодых технократов-варягов. Эксперт считает, что для анализа и выводов нужен еще примерно год.

"Ориентировочно в 2019 году мы, возможно, увидим какие-то изменения в модели регионального управления. Соответственно, изменится и модель губернаторских выборов. Так или иначе, это неизбежно. Вопрос в сроках", — пояснил Слатинов.

По его мнению, ближайшие ротации в губернаторском корпусе, скорее всего, пройдут по модели, которую Администрация президента продемонстрировала этой осенью.

Эффективный менеджмент

По словам Слатинова, логика осенних кадровых ротаций в губернаторском корпусе тесно связана с запросом на оздоровление региональных финансов.

"Правила игры серьезно меняются, потому что есть "майские указы" и есть экономический спад. Регионы вынуждены выполнять майские указы в условиях экономического спада, и во многих регионах, даже в таких успешных, как, например, Белгородская область, обострились проблемы", — пояснил Слатинов.

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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По его словам, у Кремля есть несколько задач. Важнейшая из них – ускорение социально-экономического роста после выборов", в том числе путем более качественного управления регионами, основой которого является грамотный финансовый менеджмент.

По мнению политолога, осенний десант из молодых технократов, — это как раз попытка решить накопившийся комплекс региональных проблем.

"Это федеральные ребята, они, по идее, более компетентны, более технократичны, лучше подготовлены, лучше знают правила и как бывшие федеральные чиновники более приспособлены работать в рамках жестких правил. Вопрос в том, получится ли у них", — пояснил Слатинов.

"От того, получится у этих ребят или нет, во многом будет зависеть перспектива смены модели кадровой политики. Если эти ребята в значительной части окажутся эффективными, модель подготовки молодых технократов, забрасывание их в регионы, будет применяться и дальше. Если нет, Кремль будет ее корректировать", — сказал Слатинов.

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