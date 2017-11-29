МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия ожидает реальных действия структур Совета Европы по восстановлению диалога, заявила в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что различные сигналы о необходимости восстановления сотрудничества уже поступают со стороны европейских политиков, и в Москве их слышат.

"Понимание у всех абсолютное, прозрели европейские государства, что та политика, которую они вели, загнала их в тупик, ПАСЕ находится в кризисе", — отметила сенатор.

По словам спикера, в Европе хорошо понимают, что без России невозможно решать европейские проблемы, и Россия ощущает себя частью Европы.

Матвиенко подчеркнула, что, чтобы наладить взаимоотношения Европы и России "нужны определенные меры со стороны европейских структур. Будем судить по делам".

Она подчеркнула, что Россия должна находиться в составе Совета Европы на равных правах.

"Думаю, все будет двигаться в эту сторону. Никто не заинтересован, чтобы России не было в СЕ", — заключила Матвиенко.

Ранее в среду источник в Госдуме, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что получено приглашение от президентского комитета ПАСЕ в адрес российских парламентариев для участия в заседании в Париже 14 декабря, но состав российской делегации пока не определен.