Раскручивание антироссийского маховика: Песков оценил ситуацию с WADA

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ситуацию вокруг российских спортсменов используют для раскручивания антироссийского маховика, РФ отрицает обвинения в навязывании допинга, а информатор WADA Григорий Родченков сам преследуется в России правоохранителями, что игнорируют его укрыватели, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кому это выгодно — тоже очевидно. Разумеется, скажем так, всем известна последовательная линия, которая была сформулирована с самого начала на недопустимость каких-либо проявлений симпатий к допингу у нас, на неприемлемость допинга как такового. Естественно, всем известно наше полное отрицание обвинений в том, что государство могло хоть как-то иметь отношение к навязыванию допинга спортсменам. Известна также установка президента решать все имеющиеся проблемы, вопросы в тесном взаимодействии с международными соответствующими организациями, что, собственно, и делается", — сказал Песков журналистам.

По его словам, "несмотря на такую открытость и последовательность российской стороны есть сторонники нагнетания ситуации, использования этой ситуации для дальнейшего раскручивания такого антироссийского маховика".

По словам Пескова, фигура Родченкова стала уже одиозной. В РФ он обвиняется в навязывании допинга спортсменам, в связи с чем преследуется по закону следственными органами, напомнил Песков. "К сожалению, к этим обвинениям его покровители и его укрыватели не прислушиваются и не демонстрируют никакого интереса, поэтому ситуация, безусловно, остается сложной, и страдают интересы наших спортсменов",- сказал он.