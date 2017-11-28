В Кремле опровергли сообщения о готовящемся интервью Путина блогеру Дудю

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Информация о возможной подготовке интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Юрию Дудю не соответствует действительности, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщило, что Путин якобы может дать интервью журналисту и блогеру Дудю в ходе предвыборной кампании, если решит вновь баллотироваться на пост главы государства.

"Я особо не располагаю информацией о таких публикациях, поэтому ничего вам не могу сказать. Но эта информация не соответствует действительности", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получали ли в администрации президента подобные запросы.

На уточняющий вопрос о том, ведется ли дискуссия на эту тему с представителями журналиста, Песков ответил отрицательно.