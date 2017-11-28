МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экспертный совет при кабмине РФ предложил Минздраву доработать проект антитабачной концепции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Открытого правительства.

Новая антитабачная концепция, внесенная ранее на рассмотрение правительства РФ, предусматривает в том числе новые правила торговли табаком, запрет производства, ввоза и обращения некурительных табачных изделий.

Как следует из проекта концепции, к 2022 году планируется снизить распространенность употребления табака населением РФ на 5%, увеличить налог на табачные изделия, установив специфическую ставку акцизов с доведением до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ.

"Экспертный совет при правительстве РФ, выразив общую поддержку представленному документу и его целям, направил в Минздрав предложения по доработке проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2020 годы", — сообщили в пресс-службе Открытого правительства.

Антитабачные меры, по мнению экспертов, должны быть более адресными и различаться в зависимости от пола и возраста курильщика.

"Эксперты не согласны с тем, что предлагаемые в проекте Концепции меры направлены на одну общую унифицированную группу курящих граждан и не дифференцирует курящее население страны по каким-либо целевым группам: подростки, беременные женщины, молодые мужчины", — отметили в Открытом правительстве.

По данным экспертов, потребление табака с 2009 года снизилось на 8,2% за счет отказа от курения людей со слабой зависимостью, в то время как курильщики с сильной зависимостью не только не отказались от вредной привычки, но и увеличили потребление табака за последний год на 17-19%.

Кроме того, экспертный совет опасается, что исключение бизнеса из законотворческого процесса негативно скажется на качестве отраслевого регулирования.

"Дискриминационное исключение отрасли из нормальных процессов ведения бизнеса и взаимодействия с обществом и органами власти является прямым ущемлением прав легального бизнеса, негативно влияющим на экономические показатели реального сектора и инвестиционный климат в целом", — говорится в экспертном заключении.

Такое решение, по мнению экспертов, нужно принимать только после детального анализа международного опыта и комплексной оценки рисков.

"В целом экспертный совет поддерживает представленный проект антитабачной концепции и готов согласовать, если все замечания экспертов будут учтены", — уточнили в пресс-службе Открытого правительства.