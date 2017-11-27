В Госдуме рассказали о цели Титова на выборах президента

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Цель бизнес-омбудсмена Бориса Титова на выборах президента РФ в 2018 годе, скорее всего, состоит не в том, чтобы себя продвинуть, а в том, чтобы озвучить свою экономическую программу, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Думаю, что Борис Титов решил выдвинуть свою кандидатуру для продвижения программы, скорее, чтобы была возможность публично ее активно озвучивать, доносить до людей и таким образом завоевывать умы", — сказал депутат, комментируя выдвижение кандидатуры бизнес-омбудсмена на пост главы государства. "Как известно, идея, овладевшая массами, становится материальной силой", — добавил он.
"Поскольку Титов сам заявляет о 3% голосов на выборах, то его цель, скорее всего, не себя продвинуть, а программу экономическую, которую он в последнее время активно озвучивает. Но, наверное, о 3% так не надо говорить, на самом деле, если ты вступаешь в предвыборную борьбу, надо заявлять больше амбиций", — считает Аксаков.
О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский.