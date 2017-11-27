В Госдуме рассказали о цели Титова на выборах президента

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Цель бизнес-омбудсмена Бориса Титова на выборах президента РФ в 2018 годе, скорее всего, состоит не в том, чтобы себя продвинуть, а в том, чтобы озвучить свою экономическую программу, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее политсовет "Партии Роста", лидером которой является Титов, принял решение о выдвижении его кандидатуры на пост президента России.

"Думаю, что Борис Титов решил выдвинуть свою кандидатуру для продвижения программы, скорее, чтобы была возможность публично ее активно озвучивать, доносить до людей и таким образом завоевывать умы", — сказал депутат, комментируя выдвижение кандидатуры бизнес-омбудсмена на пост главы государства. "Как известно, идея, овладевшая массами, становится материальной силой", — добавил он.

"Поскольку Титов сам заявляет о 3% голосов на выборах, то его цель, скорее всего, не себя продвинуть, а программу экономическую, которую он в последнее время активно озвучивает. Но, наверное, о 3% так не надо говорить, на самом деле, если ты вступаешь в предвыборную борьбу, надо заявлять больше амбиций", — считает Аксаков.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский.