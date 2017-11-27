Путин обсудит с Донским острые вопросы экологии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским и обсудит с ним комплекс экологических вопросов, которые стоят "достаточно остро", заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Будет совещание (Путина) с Донским. Год экологии, поэтому президент живой интерес проявляет к вопросам экологии. Экологическими делами на протяжении последних нескольких месяцев (Путин) достаточно активно занимался. (Они обсудят) целый комплекс вопросов, связанных с тем, что сейчас идет год экологии, с тем, что эти вопросы достаточно остро стоят на повестке дня", — сообщил Песков.

Он уточнил, что Путин и Донской общаются регулярно.

По словам Пескова, не известно, какие вопросы будут обсуждать Путин и Донской на встрече. "Я не могу этого сказать, есть вопросы, которые планируется обсуждать, и, конечно, во время таких рабочих встреч обсуждаются те вопросы, которые собеседники считают целесообразными", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли на встрече обсуждаться информация о том, что под Челябинском экологи фиксировали выбросы в атмосферу радиоактивных веществ.

Ранее Росгидромет заявил, что экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября в Южном Урале, высокое загрязнение обнаружено в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный содержание рутения превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". Тем не менее, этот уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.