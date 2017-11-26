Титову не стать "вторым Прохоровым", уверен глава ФоРГО

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Партии Роста Борис Титов не достигнет заметного результата на президентских выборах 2018 года: у него нет базового электората, высоких показателей узнаваемости и сильной политической инфраструктуры, которая могла бы организовывать и проводить предвыборную кампанию, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
Партия Роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен набрал около 8 процентов голосов избирателей, заняв третье место.
Риски для Титова
Аналитик пояснил, что не в плюс партии и ее позиционирование как партии для предпринимателей: по его мнению, идея о существовании партий для бюджетников, "летчиков и космонавтов" и иных профессий — глубочайшее заблуждение, так как бизнесмены и предприниматели имеют "и другие мотивации при голосовании".
Отсутствие внятной программы и базового электората
Также политолог отмечает отсутствие внятной предвыборной программы у кандидата. "Изменение структуры экономики — об этом будут говорить все кандидаты, и здесь большой вопрос, почему программа Титова должна быть более привлекательной, чем программы других кандидатов", — задается вопросом Костин.
Говоря о предпринимательском электоральном поле, на котором партия планирует обрести основную поддержку, эксперт напомнил о том, что оно "разобрано" и легковерно полагать, что данный избиратель целиком проголосует за Титова. "Почему вы партия предпринимателей?", — удивится "Единая Россия". Поэтому, считать сколько предпринимателей и, что все они проголосуют за Титова — это очень высокая политическая наивность", — пояснил Костин.
Не второй Прохоров
"Если вы посмотрите его интервью, программу, с которой он шел, его лозунги, с которыми он шел, он себя позиционировал как альтернатива, он попытался ответить на запрос обновления, который периодически в обществе возникает, который в 2012 году действительно был. И он предъявлял себя в качестве альтернативы, и именно это помогло ему получить неплохие результаты в столице и крупных городах", — отметил Костин.
По его мнению, Титову будет крайне сложно позиционировать себя аналогичным образом. "Во-первых, в силу возраста. Ну, и в силу вообще своего имиджа. Политическое позиционирование — это очень важная задача, но, опять же, если даже он займется сейчас — уже поздно. Я не очень понимаю резоны Титова для участия в этих выборах. Может быть, они какие-то есть, но лежат вне политической области", — полагает Костин.
Эксперт также сомневается в возможности создать на данном этапе сильный предвыборный штаб. "Как он создаст сильный штаб? У него была возможность создать сильный штаб на выборах в Госдуме, он его не создал. Может, он учтет этот опыт и наконец сделает — так для этого мало времени. Даже очень сильный консультант за три месяца ничего не сделает", — подытожил политотог.