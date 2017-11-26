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Политика

Титову не стать "вторым Прохоровым", уверен глава ФоРГО

17:0326.11.2017
(обновлено: 17:19 26.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредседатель партии Партия роста Борис Титов. Архивное фотоПредседатель партии Партия роста Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Партии Роста Борис Титов не достигнет заметного результата на президентских выборах 2018 года: у него нет базового электората, высоких показателей узнаваемости и сильной политической инфраструктуры, которая могла бы организовывать и проводить предвыборную кампанию, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Титов рассказал, почему решил баллотироваться в президенты
Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства. Сам он заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.

Партия Роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен набрал около 8 процентов голосов избирателей, заняв третье место.

Риски для Титова

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии Роста Борис Титов во время брифинга. 26 ноября 2017
© Фото : Партия Роста
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"Я с большой симпатией отношусь к Борису Титову как к общественному деятелю. Участие в политике, тем более, участие в выборах президента, для него несет большое количество рисков и издержек, потому что, какие бы договоренности с высшим инстанциями ни существовали или ни достигались, все они имеют силу только до старта кампании. После того, как кампания начнется, необходимо самому доказывать и самому каким-то образом пытаться работать с избирателями. И здесь в отсутствии серьезной политической команды, серьезной политической инфраструктуры говорить о каких-то серьезных результатах практически невозможно. Посмотрите на результаты Партии Роста на парламентских выборах — и вам все станет понятно", — сказал Костин в беседе с РИА Новости в воскресенье.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 26 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 26 мая 2017

Аналитик пояснил, что не в плюс партии и ее позиционирование как партии для предпринимателей: по его мнению, идея о существовании партий для бюджетников, "летчиков и космонавтов" и иных профессий — глубочайшее заблуждение, так как бизнесмены и предприниматели имеют "и другие мотивации при голосовании".

Предприниматель Михаил Прохоров. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Прохоров получил один рубль за съемки в фильме "О чем говорят мужчины"
"Посмотрите, сколько предпринимателей среди различных партийных органов, в партийном руководстве "Единой России", КПРФ. Вы поймите, что в этом смысле, стать универсальной партией нельзя, вообще, деление партий по профессиональному признаку, это даже не анахронизм, это какое-то большое заблуждение начала 90-х", — рассуждает Костин.

Отсутствие внятной программы и базового электората

Также политолог отмечает отсутствие внятной предвыборной программы у кандидата. "Изменение структуры экономики — об этом будут говорить все кандидаты, и здесь большой вопрос, почему программа Титова должна быть более привлекательной, чем программы других кандидатов", — задается вопросом Костин.

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кудрин не планирует участвовать в выборах президента в 2018 году
По мнению аналитика, в ходе избирательной кампании Титову необходимо постараться склонить в свою сторону "ситуативный электорат", однако эксперт прогнозирует, что заметного результата кандидат достигнуть не сможет. "База очень низкая, нулевая практически, в районе статистической погрешности. Высоких показателей узнаваемости, популярности нет, политической инфраструктуры, которая могла бы организовывать и проводить эту кампанию, нет, сильных консультантов нет, сильной лидерской линейки тоже нет", — аргументирует Костин.

Говоря о предпринимательском электоральном поле, на котором партия планирует обрести основную поддержку, эксперт напомнил о том, что оно "разобрано" и легковерно полагать, что данный избиратель целиком проголосует за Титова. "Почему вы партия предпринимателей?", — удивится "Единая Россия". Поэтому, считать сколько предпринимателей и, что все они проголосуют за Титова — это очень высокая политическая наивность", — пояснил Костин.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПресс-конференция Михаила Прохорова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-конференция Михаила Прохорова

Не второй Прохоров

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кудрин не планирует участвовать в выборах президента в 2018 году
При этом политолог отмечает, что Титов не станет "вторым Прохоровым" на грядущих выборах, потому что тот не был кандидатом исключительно от бизнеса, несмотря на то, что является крупным бизнесменом.

"Если вы посмотрите его интервью, программу, с которой он шел, его лозунги, с которыми он шел, он себя позиционировал как альтернатива, он попытался ответить на запрос обновления, который периодически в обществе возникает, который в 2012 году действительно был. И он предъявлял себя в качестве альтернативы, и именно это помогло ему получить неплохие результаты в столице и крупных городах", — отметил Костин.

По его мнению, Титову будет крайне сложно позиционировать себя аналогичным образом. "Во-первых, в силу возраста. Ну, и в силу вообще своего имиджа. Политическое позиционирование — это очень важная задача, но, опять же, если даже он займется сейчас — уже поздно. Я не очень понимаю резоны Титова для участия в этих выборах. Может быть, они какие-то есть, но лежат вне политической области", — полагает Костин.

Эксперт также сомневается в возможности создать на данном этапе сильный предвыборный штаб. "Как он создаст сильный штаб? У него была возможность создать сильный штаб на выборах в Госдуме, он его не создал. Может, он учтет этот опыт и наконец сделает — так для этого мало времени. Даже очень сильный консультант за три месяца ничего не сделает", — подытожил политотог.

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