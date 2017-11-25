Памфилова: "команд сверху" по принуждению к голосованию на выборах не будет

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что никаких "команд сверху" по принуждению граждан к голосованию в преддверии президентских выборов "нет и не будет", но не исключила, что на местах определенная самодеятельность и желание посоревноваться возможны.
Она подчеркнула, что в подобных ситуациях общественные наблюдатели — прямые союзники избиркомов, "чтобы вовремя выявить горе-администратора".
"Поэтому если вы видите, что есть где-то такие проявления, мы будем очень благодарны, если вы нам будете сообщать", — добавила глава ЦИК.