Памфилова: "команд сверху" по принуждению к голосованию на выборах не будет

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что никаких "команд сверху" по принуждению граждан к голосованию в преддверии президентских выборов "нет и не будет", но не исключила, что на местах определенная самодеятельность и желание посоревноваться возможны.

"Насколько я знаю, в преддверии предстоящей кампании никаких команд сверху по принуждению граждан нет и не будет. Но то, что будет самодеятельность определенная, желание посоревноваться между собой, это возможно", — сказала Памфилова в ходе дискуссии об общественном наблюдении в рамках Общероссийского гражданского форума.

Она подчеркнула, что в подобных ситуациях общественные наблюдатели — прямые союзники избиркомов, "чтобы вовремя выявить горе-администратора".

"Поэтому если вы видите, что есть где-то такие проявления, мы будем очень благодарны, если вы нам будете сообщать", — добавила глава ЦИК.