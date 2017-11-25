В Крыму готовы подать иски на Украину в ЕСПЧ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Если киевские власти откажутся выплачивать крымчанам ущерб из-за блокад, то предприятия республики подадут иски в Европейский суд по правам человека, сообщил РИА Новости руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.

По его словам, первый иск от рыбокомбината из Красноперекопского района Крыма уже поступил в Хозяйственный суд Киева. Он связан с водной блокадой — предприятие требует 53 миллиона рублей от государственного агентства водных ресурсов Украины, которое принимало решение перекрыть Северо-крымский канал. Второй иск, примерно на шесть миллионов рублей, готовится от Алуштинского молочного предприятия, который пострадал от энергоблокады.

"К нам поступило несколько десятков обращений. Исходя из того, что мы имеем, это общая сумма ущерба около одного миллиарда рублей. Сначала мы должны пройти все три судебные инстанции на Украине, после чего, исчерпав все имеющиеся средства защиты, так как там рассчитывать на особый успех не стоит, мы подадим иск в Европейский суд по права человека. В Страсбурге мы должны выиграть", — сказал Молохов.

Он подчеркнул, что эти иски бесспорные, так как есть убытки, причинно-следственная связь, вина ответчика, а на Украине отсутствует право на справедливые судебные разбирательства в отношении крымчан.

При этом Молохов признал, что это все потребует дополнительных расходов, а самим истцам будет сложно оплатить госпошлины и траты на судебные тяжбы.

Украина стремится как можно серьезнее осложнить жизнь людям в Крыму. Еще в 2014 году киевские власти перекрыли дамбой Северо-Крымский канал, лишив полуостров днепровской воды, необходимой для полива сельхозугодий. В конце 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, из-за чего Крым полностью остался без света. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани, кроме того, на полуострове строятся две ТЭС.

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