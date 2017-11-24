Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Индии, заявил Крутских

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя — РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Индии: это противоречит как идеологии ее внешней политики, так и историческому характеру российско-индийских отношений, заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

В октябре вице-президента Индийского национального конгресса — главной оппозиционной партии Индии — Рахула Ганди заподозрили в использовании российских ботов в Twitter для популяризации своего аккаунта. В партии эти обвинения отвергли, предполагая, что активность ботов в связи с записями Ганди — дело рук политических оппонентов из правящей Бхаратия Джаната Парти.

Скандал начался с публикации агентства ANI, которое в одной из своих статей задалось вопросом, не использует ли Ганди ботов для раскрутки своего аккаунта. В качестве примера авторы использовали ретвит индийским политиком поста президента США Дональда Трампа, в котором последний написал о начале налаживания отношений с Пакистаном, многолетним геополитическим соперником Индии.

"Как профессионал, могу одним словом сказать, что это абсолютная чушь, что это абсолютная глупость. Не хочу давать никому оценки… Но, вместе с тем, скажу, что профессионалы в Индии, Америке и России прекрасно знают, что мы не лезем ни в какие внутренние дела", — сказал Крутских, находящийся с визитом в Дели.

По его словам, как Индия, так и США относятся к числу стран, "настолько цивилизационно мощных", что никакие хакеры не могут повлиять на их внутриполитическую ситуацию.

"Да у нас и желания этого нет. А Индия для нас — это "святой партнер", исторический партнер. Поэтому, представить себе, что кто-то вдруг вознамерился вмешаться во внутренние дела Индии, я считаю, что это абсолютнейшая глупость и, конечно, ничего этого мы не делаем", — указал Крутских, подчеркнув, что этого "ни в идеологии нашей внешней политики не существует, ни в исторических корнях наших двусторонних отношений".