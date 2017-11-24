Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Индии, заявил Крутских

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя — РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Индии: это противоречит как идеологии ее внешней политики, так и историческому характеру российско-индийских отношений, заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
Скандал начался с публикации агентства ANI, которое в одной из своих статей задалось вопросом, не использует ли Ганди ботов для раскрутки своего аккаунта. В качестве примера авторы использовали ретвит индийским политиком поста президента США Дональда Трампа, в котором последний написал о начале налаживания отношений с Пакистаном, многолетним геополитическим соперником Индии.
По его словам, как Индия, так и США относятся к числу стран, "настолько цивилизационно мощных", что никакие хакеры не могут повлиять на их внутриполитическую ситуацию.
"Да у нас и желания этого нет. А Индия для нас — это "святой партнер", исторический партнер. Поэтому, представить себе, что кто-то вдруг вознамерился вмешаться во внутренние дела Индии, я считаю, что это абсолютнейшая глупость и, конечно, ничего этого мы не делаем", — указал Крутских, подчеркнув, что этого "ни в идеологии нашей внешней политики не существует, ни в исторических корнях наших двусторонних отношений".