Овечкин сообщил об открытии сайта Putin Team

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский спортсмен Александр Овечкин в своем аккаунте в Instagram объявил об открытии официального сайта движения Putin Team.
"С его помощью (о сайте — Прим. ред.) вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной", — написал хоккеист.
К движению в поддержку Путина присоединились такие известные российские спортсмены, как Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Евгений Малкин, Сергей Карякин, а также сборная России по художественной гимнастике.
В Кремле, комментируя создание движения Putin Team, заявили, что приветствуют инициативу Овечкина.