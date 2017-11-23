МИД подтвердил позицию Москвы по событиям 1968 года в Чехословакии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. МИД РФ подтвердил неизменность официальной позиции Москвы по поводу событий 1968 года в Чехословакии, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с публикацией на сайте телеканала "Звезда".

На сайте телеканала "Звезда" ранее была опубликована статья Леонида Масловского "Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история "Пражской весны". Она стала одной из тем беседы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с президентом Чехии Милошем Земаном; Медведев заверил Земана, что данная статья не имеет ничего общего с официальной позицией Москвы в отношении этих событий.

"В связи с размещенной на сайте телеканала "Звезда" 21 ноября сего года статьей по теме чехословацких событий 1968 года хотели бы подтвердить неизменность официальной позиции России. Она закреплена в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 г., неоднократно излагалась российским руководством", — говорится в комментарии.

При этом, указала Захарова, прошлое не должно нам мешать идти в будущее.

"Мы дорожим добрыми отношениями с Чехией, видим хорошие перспективы для активизации взаимовыгодного сотрудничества. Об этом говорилось и в беседе президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Чешской Республики Милошем Земаном, находящимся в России с официальным визитом", — говорится в документе.