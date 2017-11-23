В чернокожего блогера, объявившего об участии в выборах, бросили ботинок

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мужчина в ходе пресс-конференции темнокожего блогера и бизнесмена Самсона Шоладеми, объявившего о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, запустил в него ботинком, объяснив этот поступок проверкой возможного лидера РФ на стрессоустойчивость.

Инцидент произошел после того, как мужчина, представившийся блогером, получил ответ на свой вопрос о геополитических амбициях Шоладеми. Бизнесмен, отметивший, что он на 90% согласен с тем, что происходит в геополитике РФ, сообщил, что России надо искать союзников "на новых фронтах", в частности, углублять связи со странами БРИКС.

"Это не покушение, это стресс-тест для лидера, чтобы мы знали, насколько вы готовы к экстремальным ситуациям", — заявил мужчина после того, как оба ботинка были запущены в направлении стола спикеров.

Он предположил, что обувь будущему кандидату в президенты может понадобиться, если он захочет воплотить в жизнь слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего однажды о том, что представитель России будет мыть сапоги в Индийском океане.