Глава МИД Японии Таро Коно прибыл в Москву

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Японская делегация во главе с министром иностранных дел Таро Коно прибыла в Москву, передает корреспондент РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства прибыл рейсом "Аэрофлота" в аэропорт "Шереметьево".

Как сообщил ранее МИД Японии, визит Коно пройдет с 23 по 25 ноября. На 24 ноября намечены его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Коно прибыл для переговоров о развитии двусторонних отношений, возможности заключения мирного договора и ситуации в мире, в том числе ядерной проблемы КНДР.

По данным японского внешнеполитического ведомства, вместе с первым вице-премьером правительства РФ Игорем Шуваловым Таро Коно откроет также 13-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам двух стран. Ее участники обсудят перспективные проекты России и Японии, в том числе конкретизацию уже намеченного плана сотрудничества из восьми пунктов, одобренного ранее лидерами двух стран.