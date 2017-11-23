Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Зимбабве, заявили в МИД

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Москва рассчитывает продолжить многоплановое сотрудничество с Зимбабве после отставки президента Роберта Мугабе со своего поста, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее парламент Зимбабве инициировал процедуру импичмента в отношении президента Роберта Мугабе, находившегося у власти 37 лет, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия.

Затем правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.

Новым президентом страны станет бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва. Его инаугурация назначена на пятницу.

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"Рассчитываем на продолжение нашего многопланового взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с Хараре, как в двустороннем формате, так и на международной арене. Отмечаем конструктивные усилия стран-соседей Зимбабве, членов субрегиональной организации", — сказала Захарова.