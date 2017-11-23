В Коми признали законным вопрос для референдума о переносе столицы в Ухту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Государственный совет Коми на заседании в четверг признал соответствующим федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав граждан вопрос о переносе столицы республики из Сыктывкара в Ухту, который предполагается в перспективе вынести на референдум, сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью и СМИ госсовета.

"Сегодня принято постановление, согласно которому вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы в республике Коми был принят закон о внесении изменений в конституцию… предусматривающий перенос столицы… из города Сыктывкар в город Ухту?", предлагаемый для вынесения на референдум, признан соответствующим требованиям федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ и закона республики Коми о выборах и референдумах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, соответствующее постановление направляется в республиканский избирком.

Как уточнили РИА Новости в этом ведомстве, после получения этого документа избиркому предстоит зарегистрировать инициативную группу, которая после соблюдения необходимых юридических формальностей должна начать сбор подписей жителей региона в поддержку будущего референдума. "В течение месяца инициативная группа должна будет собрать не менее 13,7 тысячи подписей, что составляет 2% от количества зарегистрированных избирателей", — отметила представитель избиркома Коми.