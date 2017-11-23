Несмотря на позицию Запада, люди признают Крым российским, заявил сенатор

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мир и люди признают Крым российской территорией, несмотря на официальную позицию западных стран, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Севастопольский раввин ранее был официально представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как "Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия". По словам самого Вольфа, если такая авторитетная организация признала Крым и Севастополь российскими, "то и за остальными влиятельными структурами в скором будущем дело не станет".

"При проведении различных международных мероприятий, при высказываниях различных общественных и политических деятелей все чаще звучит тема признания Крыма как составной части России. Это не случайные оговорки, это уже системное явление", — уверен Цеков.

По его мнению, пройдет не так много времени, и все поймут окончательно, что Крым воссоединился с Россией, что это навечно. "Может быть официального признания нам придется ждать очень долго, поскольку во многом это зависит от тех стран, которые организовали переворот на Украине — США и Евросоюз. Они могут очень долго препятствовать этому", — сказал парламентарий.

В то же время неофициальное признание Крыма мы получим очень скоро, считает Цеков. "Мир и люди признают Крым российским", — заключил он.