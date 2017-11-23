Медведев ответит на вопросы журналистов в прямом эфире 30 ноября

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев 30 ноября ответит на вопросы журналистов российских телеканалов в прямом эфире, заявила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

"Тридцатого ноября в Останкино Дмитрий Медведев подведет итоги года и ответит на вопросы пяти телеканалов. Программа традиционно начнется в 12.00 мск, будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", радио "Вести", — сказала Тимакова.

Она отметила, что традиционно в программе примут участие представители Первого канала, "Россия", НТВ, "Дождь", РБК.

По ее словам, Первый канал будет представлять Валерий Фадеев, "Россию" — Сергей Брилев, НТВ — Ирада Зейналова, "Дождь" — Михаил Фишман, РБК — Игорь Полетаев.

Как правило, в ходе беседы он подводит итоги года и отвечает на вопросы, касающиеся внутренней политики, экономики и международной повестки.

Впервые Медведев использовал такой формат встречи 24 декабря 2008 года, когда занимал пост президента РФ. Нынешнее общение с тележурналистами в прямом эфире станет для Медведева десятым по счету.