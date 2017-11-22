БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Парламентарии России и Евросоюза согласны с тем, что санкции не должны распространяться на депутатский корпус, заявила в среду заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Епифанова.

"Мы считаем неприемлемым накладывать санкции на парламентариев. Они являются представителями своих народов, и именно они, общаясь между собой, могут быть крайне полезны для решения конфликтных ситуаций. Могут вместе выехать на проблемную территорию или встретиться с сообществом, где возникают проблемы или конфликты", — сказала она российским журналистам после встреч в Брюсселе с рядом депутатов Европарламента в рамках 5-го парламентского форума "Северного измерения".

По словам Епифановой, "тот факт, что мы сегодня проводим эти встречи, – это большой прогресс, поскольку в течение нескольких лет на парламентском треке с ЕС было полное молчание".

"Мы говорили с французами, финнами, норвежцами, и все они говорят, что уже хватит этого противостояния, поскольку мы теряем те возможности, которые мы должны создавать для мира", — сказала парламентарий, напомнив, что комитет парламентского сотрудничества ЕС-Россия остановил свою работу с 2014 года.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова отметила, что не все европейские парламентарии плохо относятся к России. "Есть парламентарии, которые поддерживают нашу страну и готовы к сотрудничеству. Но, я так понимаю, что по ряду обстоятельств они вынуждены об этом молчать", — заметила она.

"Северное измерение" во внешней и приграничной политике ЕС охватывает регион Балтийского моря, Арктику и Северо-запад России. В соответствии с документами ЕС, программа объединяет территории Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, стран Балтии и Польши, а также Карелию, Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Калининградскую области России и город Санкт-Петербург. Инициатива нацелена на решение конкретных задач этих регионов, а также на укрепление сотрудничества между странами-членами ЕС и Россией.

Финляндия выступила с инициативой осуществления в рамках ЕС программы "Северное измерение" в сентябре 1997 года. В июне 1999 года эта концепция получила статус официальной стратегии Евросоюза.