Клинцевич считает переговоры в Сочи серьезным успехом

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал серьезнейшим успехом солидарность Москвы, Анкары и Тегерана по вопросам решения сирийских проблем.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган ранее в среду по итогам саммита в Сочи приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"Понятно, что интересы трех стран — России, Турции и Ирана — в Сирии в определенной степени разнятся, но то, что их лидеры во время встречи в Сочи пришли к общему мнению насчет перспектив дальнейших совместных действий — это серьезнейший успех. Из истории мы знаем, что случается, когда начинают делить победу, которая уже близка, но еще не достигнута", — написал сенатор на своей странице в Facebook. © Пресс-служба Президента РФ Перейти в фотобанк Россия, Турция и Иран продолжат усилия по снижению насилия в Сирии

Также он подчеркнул принципиальную важность согласия сторон в том, что "единственный плодотворный путь решения сирийских проблем — всех вместе и каждой в отдельности — это общесирийское урегулирование посредством созыва Конгресса народов Сирии".

"В любом случае Сирия еще немалое время будет являть собой клубок противоречий, и полагать, что какая-то страна сможет вытащить из этого клубка "свою" проблему и сепаратно решить ее. было бы опасным заблуждением", — добавил Клинцевич.

Он подчеркнул, что "военные успехи по разгрому ИГИЛ* были дополнены и закреплены важнейшими внешнеполитическими шагами России. Это — встреча президентов России и Сирии, телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, сегодняшнее совместное заявление России, Турции и Ирана".

"Понятно, что здесь не обойдется без компромиссов, но наша позиция в главном и основном останется неизменной: судьбу Сирии должен решать ее народ", — отметил сенатор Клинцевич.

* Запрещенная в России террористическая организация

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