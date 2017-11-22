Собчак прокомментировала падение своего рейтинга из-за позиции по Крыму

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что, высказавшись на тему Крыма, она, как потенциальный кандидат в президенты, сильно навредила своему рейтингу, но заявила, что не переживает по этому поводу.
Телеведущая отметила, что не рассматривает россиян сквозь призму статистики. "Я их воспринимаю как ту аудиторию, к которой я обращаюсь, и оттого, что это будет 9% или 6%… Я не отношусь к людям, к своим гражданам, как к статистике и как к каким-то цифрам через запятую — я отношусь к ним, как к гражданам своей страны", — заключила она.
Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией.
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