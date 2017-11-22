Собчак прокомментировала падение своего рейтинга из-за позиции по Крыму

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что, высказавшись на тему Крыма, она, как потенциальный кандидат в президенты, сильно навредила своему рейтингу, но заявила, что не переживает по этому поводу.

"Я ориентируюсь не на свой электоральный рейтинг, я ориентируюсь на то, чтобы меня слышали миллионы людей по всей стране. Я только начинаю кампанию, и я как раз против тех политиков, которые начинают свой день с того, что они изучают, насколько же у меня поднялся (рейтинг – ред.) от такого высказывания или упал. Я, например, понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего заявления по Крыму, но я пришла говорить правду и говорить о том, что мне кажется важным", — сказала Собчак в эфире радио " Эхо Москвы ".

Телеведущая отметила, что не рассматривает россиян сквозь призму статистики. "Я их воспринимаю как ту аудиторию, к которой я обращаюсь, и оттого, что это будет 9% или 6%… Я не отношусь к людям, к своим гражданам, как к статистике и как к каким-то цифрам через запятую — я отношусь к ним, как к гражданам своей страны", — заключила она.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией.

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