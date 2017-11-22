Жириновский рассказал, кого считает конкурентами на президентских выборах

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал президента РФ Владимира Путина и председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова своими главными конкурентами на выборах-2018.

"Действующий президент, это понятно, раз мы идем на тот пост, который он занимает, то мы его рассматриваем как конкурента. И от коммунистов здесь Зюганов, опыт у него есть", — ответил Жириновский на вопрос, кого он рассматривает как своих конкурентов на президентских выборах, в эфире Первого канала.

Говоря о Зюганове, он отметил, что у лидера КПРФ "хороший опыт, хотя тоже профессия — арифметика, математика, это не годится для президента".

Жириновский добавил, что он "страшно отрицательно" относится к Ксении Собчак как к возможному претенденту на высшую государственную должность. "Ее биография, ее знания. Она что знает? Она, может быть, неплохой журналист, ведущий какие-то передачи, здесь же невозможно — это государство. Она была в Средней Азии, она в Сирии была, в Турции была? Что она видела в своей жизни? Она по Сибири прошла? Она в армии была? Она была депутатом? Нигде никем не была, просто девушка", — заявил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.