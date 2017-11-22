Жириновский рассказал, кого считает конкурентами на президентских выборах

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал президента РФ Владимира Путина и председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова своими главными конкурентами на выборах-2018.
"Действующий президент, это понятно, раз мы идем на тот пост, который он занимает, то мы его рассматриваем как конкурента. И от коммунистов здесь Зюганов, опыт у него есть", — ответил Жириновский на вопрос, кого он рассматривает как своих конкурентов на президентских выборах, в эфире Первого канала.
Говоря о Зюганове, он отметил, что у лидера КПРФ "хороший опыт, хотя тоже профессия — арифметика, математика, это не годится для президента".
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.