Совфед приложит все усилия для освобождения Керимова, заявила Матвиенко

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Совет Федерации приложит все усилия для освобождения задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова, заявила в среду спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Мы в данном случае должны сделать все возможное и невозможное для скорейшего освобождения сенатора Керимова, и мы так и будем действовать, я вас уверяю", — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. По данным СМИ, Керимова подозревают в уклонении от уплаты налогов во Франции.