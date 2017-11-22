Источник сообщил о планах главы МИД Ирана встретиться с российским коллегой

ТЕГЕРАН, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита в Сочи по сирийской проблематике, сообщил РИА Новости источник в иранском внешнеполитическом ведомстве.

В среду в Сочи состоится трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.

"Сегодня состоится двусторонняя встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и его российского коллеги Сергея Лаврова на полях трехстороннего саммита по Сирии в Сочи. На этой встрече стороны обсудят ряд тем, в том числе иранскую ядерную программу", — сообщил агентству источник.